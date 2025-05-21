Гуцул заявила, что власти Молдавии оказывают давление на судей

Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева по обвинению в финансировании партии «Шор», признанной в Молдавии неконституционной. Сначала суд арестовал ее на 20 суток, 9 апреля мера пресечения была изменена на домашний арест, который в середине мая продлили еще на 30 суток, до 13 июня. Апелляционная палата в Кишиневе в среду оставила в силе решение суда первой инстанции о продлении ей срока домашнего ареста.
«Очередное решение без аргументов, без законных оснований, но с четким политическим посылом: “Мы не допустим, чтобы Гагаузия управлялась своим законно избранным башканом” (главой — ред.). Это не правосудие — это репрессии. Сфабрикованное дело, давление на суд, попытки изолировать меня от народа — все это направлено на то, чтобы сломить наш дух и подчинить Гагаузию Кишиневу», — говорится в заявлении Гуцул, переданном через ее адвокатов.
Она заверила, что не намерена отступать и будет бороться за справедливость, за автономию, за право Гагаузии идти своим путем.
Отношения между центральной властью Молдавии и Гагаузской автономией обострились в последние месяцы на фоне политических разногласий. Оппозиционный молдавский блок «Победа» неоднократно критиковал политику президента Санду, обвиняя её в игнорировании интересов национальных меньшинств и ограничении демократических свобод.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви: кишиневские власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.