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Две крупнейшие державы не могут не общаться друг с другом, заявил Рубио

Рубио: США считают, что две крупнейшие державы должны общаться друг с другом.

Источник: © РИА Новости