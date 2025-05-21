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США могут отменить статус «Талибана» как террористической организации

Рубио: США пересматривают статус «Талибана» как террористической организации.

Источник: © РИА Новости