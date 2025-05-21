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18:23 (мск)
© РИА Новости
Политика
США могут отменить статус «Талибана» как террористической организации
Рубио: США пересматривают статус «Талибана» как террористической организации.
Источник:
© РИА Новости
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