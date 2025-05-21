Путин пошутил в ответ на просьбу взять под контроль Сумы

«Ни на какое перемирие российская сторона не соглашалась, и сроки его в Стамбуле даже не обсуждались. А вот группировка нашей армии в Курской области, как сообщил президент Владимир Путин, будет усилена. Понятно, что теперь уже вовсе не для обороны — враг от российских границ давно отбит и получает удары “Искандерами” у себя в тылу. В Сумской области один из последних был по бункеру ВСУ, в котором уничтожены в том числе и иностранные наемники. Наступление вполне возможно на этом направлении. И, скажем, в Днепропетровской области, где Украина также, опасаясь, проводит массовую эвакуацию из населенных пунктов, которые находятся вдоль линии фронта».