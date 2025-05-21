Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о прогрессе по Украине после его разговора с Путиным

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что в результате телефонного разговора с его российским коллегой Владимиром Путиным был достигнут значительный прогресс в урегулировании конфликта на Украине.

Источник: AP 2024

Об этом он заявил журналистам во время встречи с лидером ЮАР Сирилом Рамапосой в Белом доме.

«Позавчера на протяжении двух с половиной часов мы разговаривали с президентом Путиным. Полагаю, мы достигли серьезного прогресса», — сказал Трамп.