Трамп заявил о прогрессе по Украине после его разговора с Путиным

Об этом он заявил журналистам во время встречи с лидером ЮАР Сирилом Рамапосой в Белом доме.
«Позавчера на протяжении двух с половиной часов мы разговаривали с президентом Путиным. Полагаю, мы достигли серьезного прогресса», — сказал Трамп.
ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что в результате телефонного разговора с его российским коллегой Владимиром Путиным был достигнут значительный прогресс в урегулировании конфликта на Украине.
Об этом он заявил журналистам во время встречи с лидером ЮАР Сирилом Рамапосой в Белом доме.
«Позавчера на протяжении двух с половиной часов мы разговаривали с президентом Путиным. Полагаю, мы достигли серьезного прогресса», — сказал Трамп.