Главы МИД Беларуси и Венесуэлы обсудили сотрудничество и международную повестку

«Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, а также обсудили ключевые аспекты двустороннего взаимодействия», — проинформировали в МИД. Достигнута договоренность о более активном использовании таких инструментов, как совместная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству и политические консультации.