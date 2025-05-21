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Главы МИД Беларуси и Венесуэлы обсудили сотрудничество и международную повестку

Стороны подтвердили дружественный и открытый характер белорусско-венесуэльского межгосударственного диалога. Глава МИД Венесуэлы передал свои поздравления по случаю 80-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем Пинто состоялся 21 мая по инициативе венесуэльской стороны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Стороны подтвердили дружественный и открытый характер белорусско-венесуэльского межгосударственного диалога. Глава МИД Венесуэлы передал свои поздравления по случаю 80-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

«Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, а также обсудили ключевые аспекты двустороннего взаимодействия», — проинформировали в МИД. Достигнута договоренность о более активном использовании таких инструментов, как совместная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству и политические консультации.

«Министры иностранных дел позитивно оценили взаимодействие Беларуси и Венесуэлы в международных организациях, сделав особый акцент на работе в рамках Группы друзей в защиту Устава ООН. Стороны согласились о необходимости расширения данного объединения», — отметили в МИД. -0-