Главы МИД Беларуси и Венесуэлы обсудили сотрудничество и международную повестку

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем Пинто состоялся 21 мая по инициативе венесуэльской стороны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Стороны подтвердили дружественный и открытый характер белорусско-венесуэльского межгосударственного диалога. Глава МИД Венесуэлы передал свои поздравления по случаю 80-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
«Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, а также обсудили ключевые аспекты двустороннего взаимодействия», — проинформировали в МИД. Достигнута договоренность о более активном использовании таких инструментов, как совместная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству и политические консультации.
«Министры иностранных дел позитивно оценили взаимодействие Беларуси и Венесуэлы в международных организациях, сделав особый акцент на работе в рамках Группы друзей в защиту Устава ООН. Стороны согласились о необходимости расширения данного объединения», — отметили в МИД. -0-