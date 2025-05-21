Рубио: США должны вести переговоры с Россией для предотвращения конфликтов и просчетов

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. США должны вести переговоры с Россией для предотвращения просчетов и конфликтов. Об этом заявил госсекретарь США, временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио, сообщает ТАСС.
По его мнению, безответственно, когда две крупнейшие ядерные державы не общаются друг с другом, что наблюдалось при правлении предыдущей вашингтонской администрации.
«Это не означает, что мы будем союзниками или друзьями, если условия не изменятся, но мы должны по крайней мере иметь возможность общаться с ними, чтобы предотвратить просчеты и войну», — сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.
Рубио также заявил, что США не могут заниматься решением каждой проблемы в мире, им нужно расставлять приоритеты и исходить из собственных интересов. -0-