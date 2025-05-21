Рубио: США должны вести переговоры с Россией для предотвращения конфликтов и просчетов

«Это не означает, что мы будем союзниками или друзьями, если условия не изменятся, но мы должны по крайней мере иметь возможность общаться с ними, чтобы предотвратить просчеты и войну», — сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.