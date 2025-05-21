Додик предложил администрации Трампа сделку по минералам

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик выступил с предложением к администрации Дональда Трампа о заключении соглашения по стратегически важным минералам при условии признания автономии республики. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Додика, Вашингтон серьезно озабочен своей уязвимостью из-за зависимости от поставок важных природных ресурсов из Китая. Американская администрация отдала приоритет восстановлению и защите цепочек поставок ключевых минералов, укрепляя сотрудничество с надежными партнерами. При этом США уже пытались выстраивать подобные отношения в Украине, в латиноамериканских и некоторых африканских странах, хотя успехи были разными, отметил Додик.
Он подчеркнул, что Республика Сербская открыта к диалогу с американской стороной и Венгрией о стратегическом сотрудничестве в сфере минералов. Республика готова поддержать усилия по диверсификации ресурсов и обеспечению стабильных и безопасных поставок ценных ископаемых в США.
Он также напомнил, что на территории Республики Сербской геологи выявили значительные богатства критически важных ресурсов, среди которых литий, бор, стронций, натрий и калий. По его словам, местные месторождения лития и бора считаются одними из самых перспективных и неосвоенных не только в Европе, но и в мире. Додик отметил, что открытие подтвержденных запасов ценнейших минералов произошло примерно в то же время, когда в страну прибыл новый высокопоставленный представитель международного сообщества в 2021 году.