Додик предложил администрации Трампа сделку по минералам

Он также напомнил, что на территории Республики Сербской геологи выявили значительные богатства критически важных ресурсов, среди которых литий, бор, стронций, натрий и калий. По его словам, местные месторождения лития и бора считаются одними из самых перспективных и неосвоенных не только в Европе, но и в мире. Додик отметил, что открытие подтвержденных запасов ценнейших минералов произошло примерно в то же время, когда в страну прибыл новый высокопоставленный представитель международного сообщества в 2021 году.