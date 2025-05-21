Промкооперация и цифровая экономика. О чем договорились Беларусь и Китай на заседании межправкомитета

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестое заседание белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству состоялось в Минске. О чем договорились первый заместитель премьер-министра Николай Снопков и заместитель премьер-министра Государственного совета КНР Лю Гочжун на встрече в расширенном составе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Снопков: отношения Беларуси и Китая развиваются по восходящей траектории Беларусь и Китай создали комиссию по промышленному сотрудничеству.
Николай Снопков подчеркнул, что сторонам как никогда важно продемонстрировать всему миру крепость и нерушимость белорусско-китайского сотрудничества, твердый курс на сохранение общей исторической памяти. «Отрадно, что несмотря на сложную геополитическую обстановку в мире, глобальное торговое противостояние и постоянное санкционное давление на наши страны, мы ни на шаг не отступили от взятых на себя обязательств и сохраняем самые теплые и при этом взаимовыгодные отношения. Работаем в духе всепогодного стратегического партнерства по ключевым направлениям двухстороннего взаимодействия», — отметил он.
В политической сфере страны вышли на беспрецедентный уровень доверия, добавил первый вице-премьер. «Мы оказываем друг другу безусловную поддержку по важнейшим вопросам международной и двусторонней повесток дня, совместно продвигаем инициативу в рамках Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Вместе участвуем в строительстве “пояса и пути” и продвижении сообщества единой судьбы человечества, способствуем высококачественному развитию наших стран на благо граждан наших стран», — обратил внимание он.
В Беларуси гордятся успехами Китайской Народной Республики в деле построения модернизированной социалистической державы, преодоления существующих экономических трудностей, связанных с санкционным давлением, и продвижения китайской дипломатии на мировой арене. «Искренне рады, что китайские коллеги пошли навстречу США и согласились на переговоры по взаимному снижению пошлин. Горячо поддерживаем это мудрое решение Китая. Надеемся, что “тарифная истерия” в конце концов прекратится и в дальнейшем не будет мешать устойчивому развитию не только КНР, но и всего мира», — сказал Николай Снопков.
Отношения всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Беларуси и Китая развиваются по восходящей и находятся на пике своего развития, отметил заместитель премьер-министра Государственного совета КНР Лю Гочжун. «В 2023 году Президент Беларуси Александр Лукашенко дважды посещал Китай. В июле прошлого года наши лидеры встретились в рамках саммита ШОС в Астане. Та встреча задала тон и динамику китайско-белорусским отношениям и определила вектор их дальнейшего развития», — отметил он.
Межправокомитет призван способствовать кооперационным связям и координировать действия двух стран, считает Лю Гочжун. «Наша главная задача заключается в том, чтобы перевести важные договоренности на высшем уровне в практическую плоскость. Я убежден, что при общих усилиях мы достигнем хороших результатов, что придаст мощный толчок двустороннему многоплановому сотрудничеству и наполнит двусторонние связи новым содержанием», — резюмировал китайский вице-премьер.
По итогам шестого заседания межправкомитета были подписаны четыре документа: протокол шестого заседания Белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, протокол о внесении дополнения в соглашение между правительствами Беларуси и Китая о создании межправкомитета, меморандум взаимопонимании по укреплению инвестиционного сотрудничества в сфере цифровой экономики между Министерством экономики, Министерством связи и информатизации Беларуси и Министерством коммерции КНР, а также протокол комиссии Государственного комитета по науке и технологиям и Министерства науки и технологий КНР по определению флагманских проектов на 2025−2026 годы. В протоколе заседания межправкомитета закреплено намерение объявить 2026−2027 годы в белорусско-китайском сотрудничестве тематическими годами промышленной кооперации. -0-
Фото Николая Петрова.