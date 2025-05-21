Промкооперация и цифровая экономика. О чем договорились Беларусь и Китай на заседании межправкомитета

Николай Снопков подчеркнул, что сторонам как никогда важно продемонстрировать всему миру крепость и нерушимость белорусско-китайского сотрудничества, твердый курс на сохранение общей исторической памяти. «Отрадно, что несмотря на сложную геополитическую обстановку в мире, глобальное торговое противостояние и постоянное санкционное давление на наши страны, мы ни на шаг не отступили от взятых на себя обязательств и сохраняем самые теплые и при этом взаимовыгодные отношения. Работаем в духе всепогодного стратегического партнерства по ключевым направлениям двухстороннего взаимодействия», — отметил он.