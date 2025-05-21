Кабмин Украины одобрил выход страны из ряда соглашений с Беларусью

Также предусматривается выход Украины из Соглашения о мерах по предупреждению и прекращению использования ложных товарных знаков и географических указаний от 1999 года. Кроме того, предлагается денонсировать соглашение «Об общих условиях и механизме поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей государств — участников Содружества Независимых Государств» от 1993 года. -0-