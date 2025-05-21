Кабмин Украины одобрил выход страны из ряда соглашений с Беларусью

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кабмин Украины одобрил выход страны из ряда соглашений и договоров с Беларусью, Россией, а также в рамках СНГ. Об этом сообщил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем телеграм-канале.
Одобрен проект закона «О прекращении действия, выходе и денонсации международных договоров Украины, заключенных правительством Украины с правительствами Российской Федерации, Республики Беларусь и в рамках Содружества Независимых Государств», — написал он.
В частности, законопроект предусматривает прекращение действия протокола между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь «О поэтапной отмене изъятий из режима свободной торговли» от 2004 года.
Также предусматривается выход Украины из Соглашения о мерах по предупреждению и прекращению использования ложных товарных знаков и географических указаний от 1999 года. Кроме того, предлагается денонсировать соглашение «Об общих условиях и механизме поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей государств — участников Содружества Независимых Государств» от 1993 года. -0-