В Великобритании впервые обнаружили в комарах следы лихорадки Западного Нила

По мнению экспертов UKHSA, вероятность угрозы распространения остается невысокой. На данный момент на территории Великобритании случаи инфицирования людей не зарегистрированы. С 2000 года было зафиксировано семь случаев заболевания у людей, которые заразились вирусом во время путешествий за границу.