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В Великобритании впервые обнаружили в комарах следы лихорадки Западного Нила

«Исследовательская программа Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA) и Агентства по охране здоровья животных и растений (APHA) впервые выявила фрагменты генетического материала вируса Западного Нила в комарах, собранных в Великобритании», — отмечается в публикации.

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агентство по охране здоровья животных и растений и Агентство по здравоохранению Великобритании впервые выявили в комарах на территории страны следы лихорадки Западного Нила. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства, сообщает РИА Новости.

«Исследовательская программа Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA) и Агентства по охране здоровья животных и растений (APHA) впервые выявила фрагменты генетического материала вируса Западного Нила в комарах, собранных в Великобритании», — отмечается в публикации.

По мнению экспертов UKHSA, вероятность угрозы распространения остается невысокой. На данный момент на территории Великобритании случаи инфицирования людей не зарегистрированы. С 2000 года было зафиксировано семь случаев заболевания у людей, которые заразились вирусом во время путешествий за границу.

Лихорадка Западного Нила — инфекционное заболевание, природные очаги которого охватывают более 90 стран Африки, Америки, Европы и Азии. Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь. -0-