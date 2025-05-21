Лавров: ЕС хочет эскалации украинского кризиса, чтобы довооружить Украину

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Европейский союз выступает за эскалацию украинского конфликта, чтобы продолжить вооружать киевский режим. Об этом сообщает ТАСС.
Лавров: система европейской безопасности доказала свою неэффективность.
«Возвращаясь к тому, что Евросоюз ожидал от телефонного разговора Трампа и Путина. Они сказали: “Мы посмотрим”. По итогам разговора Путин и Трамп дали очень позитивную оценку, они согласились с тем, что нужно работать над подготовкой конкретных шагов по долгосрочному, устойчивому урегулированию, включая использование возможностей перемирий. Но прежде всего нацеливаясь на устранение первопричин. Что сделал Евросоюз? Объявил, что 17-й пакет (санкций против РФ. — Прим. БЕЛТА) одобрен. Это означает то, что они хотели эскалации кризиса. Они сказали: “Да, мы послушали и не увидели никакой поддержки перемирия без предварительных условий, что позволило бы нам, европейцам, довооружить Украину”. Вот что им надо», — сказал министр.
По его словам, «эти тенденции говорят в пользу того, что евроатлантическая конструкция безопасности, в которой мы находимся, в частности в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, себя изживают». Лавров отметил, «что западные участники этой конструкции явно злоупотребляют своим положением». «Тем более, что сейчас наметилась такая специфика различий в позициях США и Европы», — добавил он.
Кроме того, глава МИД России напомнил ситуацию с российско-украинскими переговорами в Стамбуле в 2022 году, когда стороны «парафировали принципы урегулирования, предложенные украинской делегацией». «Мы с ними согласились. Их парафировали — и мы, и украинцы. А потом Запад запретил подписывать договор на основе этих самых принципов. Поэтому сейчас, когда нам говорят: “Давайте перемирие — а там посмотрим”, — нет, ребята! Мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим», — заявил Лавров.
Он подчеркнул, что такой подход в процессе урегулирования конфликта с Украиной больше не пройдет, как бы президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер истерично не подначивали США усилить антироссийские санкции. -0-