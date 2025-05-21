Лавров: ЕС хочет эскалации украинского кризиса, чтобы довооружить Украину

«Возвращаясь к тому, что Евросоюз ожидал от телефонного разговора Трампа и Путина. Они сказали: “Мы посмотрим”. По итогам разговора Путин и Трамп дали очень позитивную оценку, они согласились с тем, что нужно работать над подготовкой конкретных шагов по долгосрочному, устойчивому урегулированию, включая использование возможностей перемирий. Но прежде всего нацеливаясь на устранение первопричин. Что сделал Евросоюз? Объявил, что 17-й пакет (санкций против РФ. — Прим. БЕЛТА) одобрен. Это означает то, что они хотели эскалации кризиса. Они сказали: “Да, мы послушали и не увидели никакой поддержки перемирия без предварительных условий, что позволило бы нам, европейцам, довооружить Украину”. Вот что им надо», — сказал министр.