Снопков: отношения Беларуси и Китая развиваются по восходящей траектории

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отношения Беларуси и Китая развиваются по восходящей траектории, несмотря на глобальную турбулентность и все трудности. Такое мнение выразил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков во время встречи с заместителем премьер-министра Государственного совета КНР Лю Гочжуном в узком составе, передает корреспондент БЕЛТА.
Промкооперация и цифровая экономика. О чем договорились Беларусь и Китай на заседании межправкомитета.
«Мы оказывали и оказываем международную поддержку для развития взаимоотношений наших стран. Совместно отстаиваем основополагающие принципы международного права и вместе решительно противодействуем любым попыткам интерпретировать их в произвольном ключе», — сказал Николай Снопков.
Первый вице-премьер подчеркнул, что Беларусь на 78-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения подписала совместное письмо в адрес генерального секретаря ВОЗ о недопустимости допуска Тайваня к участию в мероприятиях Всемирной ассамблеи здравоохранения. «Мы выступили сплоченно против включения в повестку дня дополнительных пунктов о приглашении Тайваня к участию в ассамблее. И дальше будем поддерживать эту последовательную позицию. Также вместе с вами, понимая истинную причину, поддерживаем противодействие попыткам возложения ответственности на Китай за COVID-19, — отметил первый вице-премьер. — Сильные и независимые страны всегда вызывают нездоровую агрессию. Несмотря на нелегитимные санкции западных стран к нашей стране, мы ежегодно достигаем рекордных показателей двустороннего оборота. За последние пять лет он вырос в два раза и в прошлом году составил рекордные $8,6 млрд».
Также, по словам Николая Снопкова, Беларусь поступательно продвигает свое участие в инициативе «Один пояс, один путь». «Наш совместный проект — Китайско-белорусский индустриальный парк “Великий камень” является одним из самых масштабных в реализации этой глобальной инициативы, — привел пример он. — Совместные достижения наших стран соответствуют установленным планам на уровне всепогодного и всестороннего стратегического прогноза. В августе прошлого года состоялся официальный визит премьера Государственного совета Ли Цяна в нашу страну, в рамках которого были определены ключевые задачи правительств двух стран на ближайшую перспективу. Главная задача — развитие производительных сил нового качества, создание совместно новых отраслей промышленности и модернизация действующих».
Сегодня можно с уверенностью сказать: несмотря на сложную международную обстановку, наши страны смогли продемонстрировать всему миру пример практического взаимодействия, основанный на взаимоуважении, доверии и дружбе, подчеркнул первый вице-премьер. «Это яркий пример образцового сотрудничества между странами, нацеленный на совместное развитие в соответствии с шанхайским договором», — заключил он.
Лю Гочжун в свою очередь отметил, что Беларусь и Китай действительно оказывают друг другу сильную поддержку. «Белорусско-китайские отношения по праву считаются образцом межгосударственных отношений, отличающихся взаимным уважением, доверием и взаимовыгодным сотрудничеством. Благодаря Председателю КНР Си Цзиньпину и Президенту Беларуси Александру Лукашенко страны совершили прорыв в двусторонних отношениях. Наше многоплановое сотрудничество очень динамично развивается. Твердая взаимная поддержка по вопросам, которые представляют ключевые интересы и взаимные озабоченности наших стран, — константа в отношениях Беларуси и Китая», — подчеркнул он.
Вице-премьер сказал, что Китай и впредь готов оставаться искренним другом и надежным партнером Беларуси, а также продолжать углублять многоплановое сотрудничество между странами. -0-
Фото Николая Петрова.