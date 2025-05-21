Снопков: отношения Беларуси и Китая развиваются по восходящей траектории

Первый вице-премьер подчеркнул, что Беларусь на 78-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения подписала совместное письмо в адрес генерального секретаря ВОЗ о недопустимости допуска Тайваня к участию в мероприятиях Всемирной ассамблеи здравоохранения. «Мы выступили сплоченно против включения в повестку дня дополнительных пунктов о приглашении Тайваня к участию в ассамблее. И дальше будем поддерживать эту последовательную позицию. Также вместе с вами, понимая истинную причину, поддерживаем противодействие попыткам возложения ответственности на Китай за COVID-19, — отметил первый вице-премьер. — Сильные и независимые страны всегда вызывают нездоровую агрессию. Несмотря на нелегитимные санкции западных стран к нашей стране, мы ежегодно достигаем рекордных показателей двустороннего оборота. За последние пять лет он вырос в два раза и в прошлом году составил рекордные $8,6 млрд».