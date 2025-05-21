Повар из ресторана в Минске совершил серию краж, чтобы купить деликатесы

К правоохранителям поступили обращения от нескольких представителей столичных магазинов, которые заметили пропажи различных товаров: духи, кофе, бытовая химия. Общая стоимость составила примерно Br850. В результате удалось установить, что кражи совершил 44-летний минчанин, работающий поваром в одном из столичных ресторанов. Из магазинов он выносил дорогостоящие товары, которые потом перепродавал и покупал за вырученные средства деликатесы. За кражи возбуждены уголовные дела.