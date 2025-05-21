Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин заявил, что ВСУ не оставляют попыток продвижения в сторону российской границы

Во время встречи один из волонтеров заявил, что противника заметили в районе населенного пункта Шостка, который находится в Сумской области.

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с волонтерами из Курской области и других регионов РФ о том, что украинские военные не прекращают попыток продвижения в сторону границы России. Об этом информирует РИА Новости.

Во время встречи один из волонтеров заявил, что противника заметили в районе населенного пункта Шостка, который находится в Сумской области.

Российский лидер накануне приехал в Курскую область. Там он посетил Курскую АЭС-2, которая строится, провел совещание с руководителями муниципалитетов региона в Курчатове. Путин, кроме того, встретился с врио губернатора региона Александром Хинштейном.