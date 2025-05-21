Трамп: разговор с Путиным помог достичь прогресса в украинском урегулировании

Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам его разговора с президентом России Владимиром Путиным 19 мая был достигнут существенный прогресс в урегулировании украинского конфликта.
Трамп в ходе встречи с лидером ЮАР Сирилом Рамапосой в Белом доме сказал, что разговор с Путиным продолжался два с половиной часа.
«Полагаю, мы достигли серьезного прогресса», — сказал американский президент.
По словам Трампа, украинский конфликт не касается США напрямую, но Вашингтон хотел бы предпринимать действия для его разрешения.
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