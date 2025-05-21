Комитет Госдумы не поддержал проект об увеличении лимита выплат по ОСАГО

В думском комитете по финансовому рынку рекомендовали отклонить законопроект, предлагавший увеличение максимальных выплат по ОСАГО, на стадии первого чтения.
Этот законопроект был предложен группой депутатов от ЛДПР совместно с сенатором Еленой Афанасьевой. Предлагалось увеличить верхний предел выплат по ОСАГО до 650 тысяч рублей при ущербе жизни или здоровью каждого пострадавшего, а при нанесении вреда их имуществу — до 520 тысяч рублей, по сравнению с текущими лимитами в 500 и 400 тысяч рублей соответственно.
Также, законопроектом предусматривалось увеличение компенсации родственникам погибших в авариях с 475 тысяч до 617 тысяч рублей, а на погребение — с 25 тысяч до 30 тысяч рублей.
При этом авторы подчеркивают, что предлагаемые изменения не должны повлечь за собой увеличение базовых ставок страховых тарифов по ОСАГО или коэффициентов страховых тарифов.
По мнению инициаторов, принятие этого законопроекта укрепит защиту прав граждан, пострадавших в ДТП, и повысит уровень доверия к системе обязательного страхования автогражданской ответственности.
Однако, правительство Российской Федерации выразило несогласие с законопроектом, считая, что увеличение страховых сумм и компенсаций по ОСАГО должно быть подкреплено экономически обоснованной корректировкой предельных размеров базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов со стороны Банка России.