Комитет Госдумы не поддержал проект об увеличении лимита выплат по ОСАГО

Этот законопроект был предложен группой депутатов от ЛДПР совместно с сенатором Еленой Афанасьевой. Предлагалось увеличить верхний предел выплат по ОСАГО до 650 тысяч рублей при ущербе жизни или здоровью каждого пострадавшего, а при нанесении вреда их имуществу — до 520 тысяч рублей, по сравнению с текущими лимитами в 500 и 400 тысяч рублей соответственно.