Трамп-младший не исключил возможности своего участия в выборах президента

«Может быть, однажды я почувствую этот зов (участвовать в президентских выборах — прим. ред.)», — заявил Трамп-младший в ходе Катарского экономического форума, отвечая на вопрос о возможности баллотироваться на пост главы Белого дома после окончания президентского срока его отца.