Трамп-младший не исключил возможности своего участия в выборах президента

Сын главы Белого дома Дональд Трамп-младший не исключил возможности своего участия в президентских выборах в 2028 году, сообщает ТАСС.
«Может быть, однажды я почувствую этот зов (участвовать в президентских выборах — прим. ред.)», — заявил Трамп-младший в ходе Катарского экономического форума, отвечая на вопрос о возможности баллотироваться на пост главы Белого дома после окончания президентского срока его отца.
По информации агентства, сын Трампа назвал большой честью для себя видеть людей, которые не против того, чтобы он баллотировался на президентский пост.
Трамп-младший заявил о намерении продолжать продвижение идеи Make America Great Again (Сделаем Америку вновь великой).
Ранее Дональд Трамп допустил выдвижение вице-президента США Джей Ди Вэнса кандидатом на должность следующего главы страны после своего ухода с этого поста.