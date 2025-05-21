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Киев планирует изменить состав переговорной группы для работы с Россией

В составе киевской делегации, принимавшей участие во встрече с российскими переговорщиками в Стамбуле, не хватает профессиональных политиков.

Источник: Аргументы и факты

Украина планирует изменить состав переговорной группы для работы над меморандумом о будущем мирном договоре с Россией из-за нехватки профессиональных политиков, передает агентство ТАСС со ссылкой на источник.

«Там явно не хватает политиков. И встанет вопрос о том, чьи креатуры войдут туда, чтобы контролировать процесс ведения переговоров», — заявил собеседник агентства.

По информации источника, на участие в работе над меморандумом будет претендовать руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, силовые структуры, европейцы и, возможно, кандидаты, предложенные западными партнерами.

Напомним, ранее агентство Reuters сообщало, что телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа после российско-украинских переговоров в Стамбуле нанес непоправимый вред Украине и Евросоюзу.