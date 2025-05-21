«У него гастроли»: Захарова хлестко прокомментировала звонок Трампа Зеленскому, который находился в Южной Африке

Лидер США позвонил в Киев и не застал нелегитимного президента на месте. На том конце провода ответили, что сейчас он находится в Южной Африке. Это удивило Трампа, он спросил: «Какого черта он делает в Южной Африке?» Что именно ему ответили с украинской стороны, неизвестно, но Захарова предположила, что у бывшего комика в ЮАР могли проходить гастроли.