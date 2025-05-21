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«У него гастроли»: Захарова хлестко прокомментировала звонок Трампа Зеленскому, который находился в Южной Африке

Захарова предположила, что Зеленский отправлялся в Южную Африку на гастроли.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала рассказ президента США Дональда Трампа о том, как у него не состоялся разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Лидер США позвонил в Киев и не застал нелегитимного президента на месте. На том конце провода ответили, что сейчас он находится в Южной Африке. Это удивило Трампа, он спросил: «Какого черта он делает в Южной Африке?» Что именно ему ответили с украинской стороны, неизвестно, но Захарова предположила, что у бывшего комика в ЮАР могли проходить гастроли.

«У него там гастроли», — иронично прокомментировала Захарова историю Трампа о несостоявшихся переговорах с Зеленским.

Нужно отметить, что Захарова уже не первый раз жестко отзывается о ситуации в мире и в частности о главе киевского режима Зеленском. Не так давно дипломат назвала «больной фантазией» желание нелегитимного президента Украины встретиться с лидером России Владимиром Путиным в Стамбуле.