Первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров считает, что главе европейской дипломатии Кае Каллас стоит оставить политическую деятельность и заняться домашними делами после её отстранения от разработки оборонной стратегии Евросоюза. Такое заявление сенатор сделал в беседе с NEWS.ru.
Политик отметил, что её действия наносят вред, а сама она не понимает текущих изменений в международной политике. По его словам, Каллас не обладает достаточным политическим опытом, ссылается на непроверенные разведданные и не учитывает, что США уже не оказывают безоговорочной поддержки Евросоюзу и не стремятся быть союзниками сторонников жёсткой линии в Европе.
В Брюсселе признали ошибку в назначении Каи Каллас на пост главы внешнеполитического ведомства ЕС. Служба внешней разведки России сообщила, что её деятельность отражает кризисные процессы внутри Евросоюза.