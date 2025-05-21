Политик отметил, что её действия наносят вред, а сама она не понимает текущих изменений в международной политике. По его словам, Каллас не обладает достаточным политическим опытом, ссылается на непроверенные разведданные и не учитывает, что США уже не оказывают безоговорочной поддержки Евросоюзу и не стремятся быть союзниками сторонников жёсткой линии в Европе.