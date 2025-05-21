Reuters: в США хакер украл данные более чем 60 чиновников

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хакер, взломавший сервис TeleMessage, используемый бывшим советником Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем, украл данные более 60 американских чиновников. Об этот информирует Reuters.
В сеть утекли материалы переписок сотрудников службы реагирования на стихийные бедствия, сотрудников таможни, нескольких дипломатических сотрудников США, по крайней мере одного сотрудника Белого дома и сотрудников Секретной службы.
В некоторых чатах обсуждались планы поездок высокопоставленных чиновников, передвижение представителей США в Ватикане, а также поездка официальных лиц США в Иорданию.
В администрации США заявили, что им известно «об инциденте c кибербезопасностью», но в дальнейшем комментировать они отказалась.
Бывший киберспециалист Агентства национальной безопасности сказал, что даже если перехваченные текстовые сообщения были безобидными, это все равно представляло бы риск для контрразведки.
Это не первый скандал, связанный с утечкой правительственных данных. Ранее было известно, что бывший помощник президента Майк Уолтц случайно добавил известного журналиста в чат Signal, где он и другие чиновники кабинета Трампа обсуждали воздушные налеты на Йемен в режиме реального времени. Вскоре после этого Уолтц был отстранен от работы. −0-