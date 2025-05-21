Reuters: в США хакер украл данные более чем 60 чиновников

Это не первый скандал, связанный с утечкой правительственных данных. Ранее было известно, что бывший помощник президента Майк Уолтц случайно добавил известного журналиста в чат Signal, где он и другие чиновники кабинета Трампа обсуждали воздушные налеты на Йемен в режиме реального времени. Вскоре после этого Уолтц был отстранен от работы. −0-