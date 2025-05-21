Глава МИД Лавров: перемирия до переговоров с Украиной не будет

«Сейчас, когда нам говорят: “Давайте перемирие — а там посмотрим”, — нет, ребята! Мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим», — подчеркнул глава МИД и добавил, что Россия не даст себя обмануть тем, кто предлагает сначала объявить о прекращении огня на Украине, и только потом перейти к урегулированию ситуации.