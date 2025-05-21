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В СКР назвали страны, из которых больше всего наемников в ВСУ

Наиболее число воюющих на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ) наемников из Грузии, Великобритании, США и Канады.

Наиболее число воюющих на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ) наемников из Грузии, Великобритании, США и Канады. Об этом 21 мая сообщил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, выступая на Петербургском международном молодежном юридическом форуме.

Так, из США воевать на стороне Украины приехали 816 человек, свыше 700 — из Грузии и Канады, 694 — из Великобритании.

По данным Бастрыкина, СК России уже завершил расследование 127 уголовных дел по статье о наемничестве. Суды признали виновными 97 человек из 26 стран.

«Из них из Грузии — 42, из США — 13, из Латвии — десять, Великобритании и Франции — по четыре, Финляндии — три, Литвы — два, по одному — из Литвы и Австралии», — отметил председатель Следственного комитета.

Ранее ФСБ России сообщило о задержании наемника из Австралии, воевавшего на стороне ВСУ. Уточнялось, что его арестовали в Луганской Народной Республике (ЛНР), и в этом регионе его ждет судебный процесс.

Ранее Министерство иностранных дел Австралии раскрыло судьбу наемника. Речь диет об Оскаре Дженкинсе. По информации внешнеполитического ведомства, он жив и находится на территории России под стражей.