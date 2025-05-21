Трамп: в разговоре с Путиным достигнут серьезный прогресс по Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в результате телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным был достигнут существенный прогресс в вопросе мирного урегулирования по Украине.
«На протяжении двух с половиной часов мы разговаривали с президентом Путиным. Полагаю, мы достигли серьезного прогресса», — сказал он представителям СМИ во время встречи с лидером ЮАР Сирилом Рамапосой в Белом доме.
Напомним, 19 мая состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, они общались более двух часов. Позже президент РФ назвал разговор «содержательным и откровенным», а глава Белого дома отметил, что беседа прошла «очень хорошо».
В Европе разговор российского и американского президентов считают «крупной победой» для РФ, указали западные СМИ, ссылаясь на неназванных европейских дипломатов.