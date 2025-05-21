Бастрыкин рассказал об иностранных наёмниках, воюющих за ВСУ

Бастрыкин отметил, что СК завершил расследование 127 уголовных дел, связанных с наёмничеством. После рассмотрения этих дел судами обвинительные приговоры были вынесены в отношении 97 человек из 26 различных стран. Наибольшее число осуждённых — 42 человека — оказались гражданами Грузии; также среди приговорённых были 13 граждан США, 10 — Латвии, по 4 — из Великобритании и Франции, 3 — из Финляндии, 2 — из Литвы.