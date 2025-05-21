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Нетаньяху: Израиль готов к прекращению огня в Газе ради освобождения заложников

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на пресс-конференции, что еврейское государство будет готово пойти на временное прекращение огня в секторе Газа в рамках сделки об освобождении заложников.

Источник: Reuters

Кроме того, премьер заявил, что Израиль будет готов прекратить войну в Газе в случае освобождения радикалами всех удерживаемых заложников, полной демилитаризации анклава, а также выезда движения ХАМАС за пределы территории сектора.