Член Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал прогноз канцлера ФРГ Фридриха Мерца по окончанию конфликта на Украине, который заявил, что признаков скорого завершения конфликта на Украине на данный момент нет.
Сенатор в разговоре с «Лентой.ру» согласился с прогнозом канцлера и отметил, что Мерц говорит совершенно правильные вещи, сам того не понимая.
По мнению собеседника издания, если Мерц и его союзники в лице Великобритании, Франции и Польши будут продолжать оказывать Киеву военную поддержку, этот конфликт долго не завершится.
Ранее президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным дал понять европейским лидерам, что убежден в победе России на Украине.