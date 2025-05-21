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В России неожиданно отреагировали на прогноз канцлера Германии по окончанию СВО

Член Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал прогноз канцлера ФРГ Фридриха Мерца по окончанию конфликта на Украине, который заявил, что признаков скорого завершения конфликта на Украине на данный момент нет.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал прогноз канцлера ФРГ Фридриха Мерца по окончанию конфликта на Украине, который заявил, что признаков скорого завершения конфликта на Украине на данный момент нет.

Сенатор в разговоре с «Лентой.ру» согласился с прогнозом канцлера и отметил, что Мерц говорит совершенно правильные вещи, сам того не понимая.

По мнению собеседника издания, если Мерц и его союзники в лице Великобритании, Франции и Польши будут продолжать оказывать Киеву военную поддержку, этот конфликт долго не завершится.

Ранее президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным дал понять европейским лидерам, что убежден в победе России на Украине.