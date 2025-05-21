«Хотела причинить вред»: что грозит жене Байдена за жестокое обращение с мужем

Например, во время пасхальной церемонии 2022 года тогда еще первой леди пришлось напоминать супругу, чтобы тот не забыл помахать собравшимся. Ее слова «Маши, маши» услышали все: микрофон был включен. В том же году на одном из пасхальных мероприятий в Белом доме к Байдену и журналистам подошел артист в костюме зайца и предложил президенту обняться. Но тот прервал свою речь на полуслове, резко развернулся и внезапно ушел, несколько раз по пути меняя направление.