«Хотела причинить вред»: что грозит жене Байдена за жестокое обращение с мужем

Супругу экс-президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена Джилл могут привлечь к уголовной ответственности за жестокое обращение с пожилыми людьми, так как она игнорировала проблемы мужа со здоровьем, сообщило издание The New York Post со ссылкой на сотрудника Минюста США. Утверждается, что супруга бывшего лидера страны знала о его состоянии, но все равно настояла на участии в президентских выборах. Что происходило между супругами и какое наказание грозит Джилл Байден, если ее вину удастся доказать, — в материале «Вечерней Москвы».
Могла ли знать Джилл о проблемах Джо.
За президентский срок Джо Байдена его десятки раз уличали в странном поведении, причиной которого могли быть проблемы с ментальным или физическим здоровьем.
Например, во время пасхальной церемонии 2022 года тогда еще первой леди пришлось напоминать супругу, чтобы тот не забыл помахать собравшимся. Ее слова «Маши, маши» услышали все: микрофон был включен. В том же году на одном из пасхальных мероприятий в Белом доме к Байдену и журналистам подошел артист в костюме зайца и предложил президенту обняться. Но тот прервал свою речь на полуслове, резко развернулся и внезапно ушел, несколько раз по пути меняя направление.
Иногда Байден будто бы «забывал», что женат. На дебатах с ныне действующим президентом США Дональдом Трампом в 2024 году он допустил очередную комичную оговорку. Несмотря на то что Байдена за две недели до мероприятия оградили от любых стрессовых ситуаций, это не помогло кандидату в президенты выступить со связной речью. Так, он заявил, что является «мужем Джо Байдена» и был «первой чернокожей женщиной, работающей с первым чернокожим президентом».
А на саммите женщин-предпринимателей в Белом доме он сообщил собравшимся, что является «мужем доктора Джилл Байден». Правда, потом он внезапно признался в любви, но не супруге: «Я люблю мороженое с шоколадной крошкой, я пришел, потому что здесь обещали мороженое. Вы думаете, я шучу? Я не шучу».
Еще один случай заставил публику усомниться в том, насколько адекватно Байден воспринимает окружающую реальность и узнает ли своих близких. Во время выступления, указывая на Джилл рукой, он сказал: «Это моя младшая сестра Валери!».
Также, будучи в прямом эфире, Байден рассказал, как встречался с «12-летней Джилл», когда ему было 30. Хотя на самом деле их разница в возрасте составляет не 18 лет, а всего восемь.
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Тайно правила страной?
Несмотря на все эти странные случаи, Джилл и в 2024-м, и в 2025 году заявляла, что Байдену по силам пойти на второй президентский срок. Однако многих удивляет, как она могла не замечать тревожного состояния здоровья своего супруга. Сын нынешнего президента США Дональд Трамп-младший задается вопросом: как доктор Джилл Байден могла пропустить у своего супруга метастатический рак предстательной железы пятой стадии, о котором стало известно недавно. По мнению сына Трампа, Джилл могла скрывать болезни мужа.
Кроме того, Трамп-младший вспомнил старое видео из 2022 года. Тогда Байден выступал с речью о загрязнении окружающей среды. Подводя итог выступления, политик сказал: «Вот почему я и так много других людей, с которыми я вырос, болеем раком». Эти слова заставили многих задуматься: правдива ли информация о том, что онкологию у Байдена обнаружили только сейчас, или же о нем экс-президенту было давно известно?
Ходили слухи, что Джилл Байден на протяжении президентского срока своего супруга была «настоящим правителем США». СМИ со ссылкой на различные источники утверждали, что жена Байдена вместе с ним появлялась на встречах в Белом доме, заслушивала доклады, участвовала в дискуссиях и выступала за мужа, когда было нужно его участие в решении той или иной проблемы.
Вплоть до пожизненного срока.
Адвокат Александр Почуев рассказал, что в теории Джилл Байден действительно может грозить срок вплоть до пожизненного, если уголовное дело все же будет заведено.
— Но это будет только в случае, если будет доказано, что она каким-то образом умышленно хотела причинить вред жизни и здоровью своего мужа, — отметил адвокат.
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При этом доказать такое будет довольно проблематично. В этом вопросе довольно много условностей и неявных обстоятельств, заметил эксперт.
— Так как Байден не лишен дееспособности, в принципе, он может быть опрошен судом. Но, возможно, не в качестве свидетеля, а потерпевшего, коим он является в понимании российского законодательства, — заключил Почуев.
У Байдена в возрасте 82 лет была обнаружена агрессивная форма рака предстательной железы с метастазами в костную ткань. Раковые клетки при этом оказались гормонозависимыми, что позволяет проводить эффективную терапию. «Вечерняя Москва» узнала у врача-онколога Евгения Черемушкина, есть ли у экс-президента США шансы справиться с недугом и какую методику могут использовать для его лечения.