На вопрос о том, можно ли рассматривать украинские атаки как попытку что-то доказать Западу, Коротченко ответил, что если бы эти атаки достигали успеха, это было бы одной ситуацией, но поскольку большинство беспилотников уничтожаются, он назвал это международным терроризмом. Эксперт также отметил, что Украина, хотя и ведет переговоры, продолжает совершать террористические атаки и должна ответить за свои действия. Отвечая на вопрос о влиянии атак на переговорный процесс, он указал, что Украина уже не раз нарушала соглашения и по-прежнему продолжает атаки, однако эффекта от них ноль. По его словам, успешные удары по логистике и ключевым объектам Украины, наоборот, будут содействовать переговорам, заставляя противника осознать последствия своих действий.