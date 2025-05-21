Месседж Зеленского через дроны: Коротченко раскрыл URA.RU истинные цели атак ВСУ во время переговоров

По словам Коротченко, Зеленский продолжает угрожать россиянам, используя террористические методы.
Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы во время переговоров по урегулированию конфликта являются политическим сигналом со стороны главы Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил URA.RU главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
«Это месседж режима Зеленского о том, что он продолжает угрожать российским регионам, объектам критической инфраструктуры России, а также населению нашей страны и городам вот этими дальними атаками беспилотников-камикадзе самолетного типа», — заявил Коротченко в беседе с URA.RU. Он расценил эти атаки как смену тактики и проверку возможностей России. По его словам, главное — это политическая стратегия Киева, который, получая поддержку от Евросоюза и Великобритании, намерен продолжать конфликт, в том числе прибегая к террористическим методам.
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Коротченко заявил, что говорить о переходе Украины на тактику дневных атак нельзя, поскольку Киев продолжает атаковать разные регионы страны и в разное время суток. Он отметил высокий уровень профессионализма российских сил противовоздушной обороны (ПВО), которые успешно отражают подобные атаки. За последние годы в России была создана система сплошного радиолокационного поля, которая позволяет своевременно реагировать на угрозы на различных высотах. Активно используются комплексы малого и среднего радиуса действия — «Тор-М2», «Панцирь-С1», «Бук-М2» и «Бук-М3», способные уничтожать не только беспилотники, но и крылатые ракеты западного производства, отметил журналист.
Кроме того, Коротченко подчеркнул необходимость дальнейшего совершенствования средств ПВО и внедрения новых малогабаритных управляемых ракет для эффективного противодействия масштабированию воздушных атак со стороны Украины. По его мнению, несмотря на текущую эффективность российской обороны, расслабляться нельзя — Киев будет искать новые возможности для диверсий, в том числе в период переговоров. При этом он подчеркнул, что удары ВСУ никак не влияют на переговоры.
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На вопрос о том, можно ли рассматривать украинские атаки как попытку что-то доказать Западу, Коротченко ответил, что если бы эти атаки достигали успеха, это было бы одной ситуацией, но поскольку большинство беспилотников уничтожаются, он назвал это международным терроризмом. Эксперт также отметил, что Украина, хотя и ведет переговоры, продолжает совершать террористические атаки и должна ответить за свои действия. Отвечая на вопрос о влиянии атак на переговорный процесс, он указал, что Украина уже не раз нарушала соглашения и по-прежнему продолжает атаки, однако эффекта от них ноль. По его словам, успешные удары по логистике и ключевым объектам Украины, наоборот, будут содействовать переговорам, заставляя противника осознать последствия своих действий.
21 мая над регионами России было сбито около 70 украинских дронов. Из них 15 беспилотников были уничтожены в Орловской области, семь — в Курской и шесть — в Тульской. В Московском регионе сбито три дрона, два — над Рязанской и один — над Брянской. Над Владимирской областью также был сбит беспилотник, пострадавших нет. Подробнее о последствиях ударов ВСУ — в онлайн-трансляции URA.RU.