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«Можно адрес?»: Лавров пошутил об армянских студентках на встрече в Ереване

Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду, 21 мая, во время выступления перед преподавателями и студентами филиалов российских вузов в Армении пошутил на тему семейного положения.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду, 21 мая, во время выступления перед преподавателями и студентами филиалов российских вузов в Армении пошутил на тему семейного положения.

Перед тем как задать вопрос, модератор выступления пояснила процедуру представления: участникам следовало назвать место работы или учебы, а также направление специальности.

Лавров обратил внимание на то, что семейное положение озвучивать не требуется, отметив, что нет необходимости тратить время на подобные детали и лучше сразу переходить к вопросам.

Ректор Российско-Армянского университета Эдвард Сандоян поддержал беседу в шутливом ключе, добавив, что в случае симпатичных девушек этот аспект все же может иметь значение.

— Если симпатичные, то можно просто адрес, зачем семейное положение?, — цитирует Лаврова РИА Новости.

Армянские активисты устроили демонстрацию у аэропорта Звартноц, ошибочно приняв кортеж главы Минобороны Ирана Азиза Насирзаде за делегацию министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Лавров славится своим чувством юмора. Так, на пресс-конференции по итогам саммита G20 министр спросил у журналиста бразильской газеты Folha de S. Paulo, который просил задать вопрос на английском языке, понимал ли он происходящее до этого.