Рубио: США больше не хотят решать мировые проблемы

По его мнению, любые меры правительства и каждый потраченный доллар должны приносить людям ощутимую пользу: способствовать повышению безопасности, укреплению страны и её росту. Он также отметил, что США не в состоянии позволить себе сохранение большого количества программ иностранной помощи в рамках предлагаемого бюджета.