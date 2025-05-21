Трамп высмеял визит Зеленского в Южную Африку

Глава Белого дома Дональд Трамп высмеял визит в Южную Африку Владимира Зеленского в ходе состоявшейся в среду в Вашингтоне встречи с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой.
Трамп упомянул о своем звонке Зеленскому во время его поездки в ЮАР.
«Я позвонил Зеленскому, они сказали: “Он в Южной Африке “. Я говорю: “Какого черта он делает в Южной Африке?”” — рассказал президент США, вызвав смех Рамафосы.
Напомним, Зеленский посетил ЮАР с официальным визитом в прошлом месяце. Сообщалось, что после встречи с Рамафосой украинский политик неожиданно отменил часть пунктов программы визита и вернулся на Украину.