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Трамп высмеял визит Зеленского в Южную Африку

Глава Белого дома упомянул об украинском политике на встрече с президентом ЮАР Рамафосой.

Источник: Аргументы и факты

Глава Белого дома Дональд Трамп высмеял визит в Южную Африку Владимира Зеленского в ходе состоявшейся в среду в Вашингтоне встречи с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой.

Трамп упомянул о своем звонке Зеленскому во время его поездки в ЮАР.

«Я позвонил Зеленскому, они сказали: “Он в Южной Африке “. Я говорю: “Какого черта он делает в Южной Африке?”” — рассказал президент США, вызвав смех Рамафосы.

Напомним, Зеленский посетил ЮАР с официальным визитом в прошлом месяце. Сообщалось, что после встречи с Рамафосой украинский политик неожиданно отменил часть пунктов программы визита и вернулся на Украину.