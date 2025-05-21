Рубио отказался оскорблять Путина на слушаниях в Конгрессе

«Ответ заключается в том, что военные преступления имели место, в этом нет сомнений, но у нас будет время и место для того, чтобы установить, кто несёт за них ответственность. Но в настоящий момент моя задача состоит в том, чтобы завершить конфликт», — подчеркнул госсекретарь.