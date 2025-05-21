Рубио отказался оскорблять Путина на слушаниях в Конгрессе

Рубио, исполняющий обязанности помощника президента по национальной безопасности, признал, что в ходе украинского конфликта действительно происходили инциденты, которые можно квалифицировать как военные преступления и их необходимо тщательно расследовать, но главная задача в настоящий момент — завершить конфликт, а это невозможно сделать, не поддерживая диалога с главой РФ.
Конгрессмен Китинг прерывал выступающего, обвиняя его в уклонении от прямого ответа и непоследовательности позиции. Рубио терпеливо объяснял, что пытается ответить на заданный вопрос, и подчёркивал стремление разрешить завершить украинский конфликт.
«Ответ заключается в том, что военные преступления имели место, в этом нет сомнений, но у нас будет время и место для того, чтобы установить, кто несёт за них ответственность. Но в настоящий момент моя задача состоит в том, чтобы завершить конфликт», — подчеркнул госсекретарь.
Несмотря на попытки Рубио развёрнуто изложить свою позицию, конгрессмен продолжал перебивать его выкриками и оскорбительными репликами, демонстрируя явное нежелание вести конструктивный диалог. Эта перепалка наглядно показала глубину политических разногласий в американском истеблишменте по вопросу отношений с Россией.
Ранее Марко Рубио выразил надежду, что Москва уже на этой недели представить детальные условия для остановки огня в зоне украинского конфликта. При этом госсекретарь считает, что главная проблема в урегулировании заключается именно в требованиях российской стороны.