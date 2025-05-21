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Трамп сравнил форматы G7 и G8

Президент США Дональд Трамп заявил, что формат G8 был гораздо лучше, чем формат G7.

Президент США Дональд Трамп заявил, что формат G8 был гораздо лучше, чем формат G7.

Трамп сказал, что Западу не следовало отказываться от формата «Группы восьми», разрывая с Россией отношения.

G7 (Group of Seven, «Группа семи», или, как ее называют в России, «Большая семерка») — неформальный международный клуб, в который входят Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Россия была участником организации 1997 по 2014 год.

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