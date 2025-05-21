Трамп сравнил форматы G7 и G8

Президент США Дональд Трамп заявил, что формат G8 был гораздо лучше, чем формат G7.
Трамп сказал, что Западу не следовало отказываться от формата «Группы восьми», разрывая с Россией отношения.
G7 (Group of Seven, «Группа семи», или, как ее называют в России, «Большая семерка») — неформальный международный клуб, в который входят Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Россия была участником организации 1997 по 2014 год.
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