В России раскрыли коварный план Киева с эвакуацией из Сумской области

Киев старается с помощью эвакуации показать, что «заботиться о людях», поскольку, если бы на Украине в ожидании наступления России распространилась информация о том, что ВСУ будут использовать местных жителей в качестве живого щита, то это вызвало бы всплеск недовольства, заключил собеседник издания.