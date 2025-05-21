Военный политолог Александр Перенджиев объяснил план Киева с эвакуацией жителей Сумской области. По мнению аналитика, власти Украины подозревают, что жители этого приграничного региона могут ждать российских военных как освободителей, поэтому населенные пункты эвакуируют. Об этом пишет NEWS.ru.
Кроме того, отсутствие гражданских позволит ВСУ использовать местную инфраструктуру для обороны, добавил эксперт.
Киев старается с помощью эвакуации показать, что «заботиться о людях», поскольку, если бы на Украине в ожидании наступления России распространилась информация о том, что ВСУ будут использовать местных жителей в качестве живого щита, то это вызвало бы всплеск недовольства, заключил собеседник издания.
Ранее президент РФ Владимир Путин пошутил, что временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн «хочет все побольше», поэтому и был назначен на эту должность. Заявление главы российского государства относилось к ремарке одного из курских чиновников о возможном вхождении Сумской области в состав Российской Федерации.