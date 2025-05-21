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Захарова высмеяла Зеленского из-за «гастролей» по Южной Африке

Трамп ранее сообщил, что не смог дозвониться до Зеленского, потому что тот уехал.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала по поводу цели нахождения Владимира Зеленского в ЮАР, отметив, что он приехал туда на гастроли.

Захарова привела слова президента США Дональда Трампа, который сообщил, что позвонил Зеленскому, но услышал в ответ, что тот в Южной Африке. После чего глава Штатов спросил: «Какого черта он делает в Южной Африке?».

«Так у него гастроли», — прокомментировала это Захарова, добавив в конце эмоджи клоуна.

Напомним, Зеленский посетил ЮАР с официальным визитом в прошлом месяце. Тогда же ему позвонил Трамп.

В конце апреля Зеленский внезапно отменил часть визита в ЮАР и вернулся на Украину.