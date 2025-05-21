Захарова высмеяла Зеленского из-за «гастролей» по Южной Африке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала по поводу цели нахождения Владимира Зеленского в ЮАР, отметив, что он приехал туда на гастроли.
Захарова привела слова президента США Дональда Трампа, который сообщил, что позвонил Зеленскому, но услышал в ответ, что тот в Южной Африке. После чего глава Штатов спросил: «Какого черта он делает в Южной Африке?».
«Так у него гастроли», — прокомментировала это Захарова, добавив в конце эмоджи клоуна.
Напомним, Зеленский посетил ЮАР с официальным визитом в прошлом месяце. Тогда же ему позвонил Трамп.
В конце апреля Зеленский внезапно отменил часть визита в ЮАР и вернулся на Украину.