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Трамп задался вопросом «Какого черта Зеленский делает в ЮАР?»

Президент США Дональд Трамп в среду провел встречу с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

Президент США Дональд Трамп в среду провел встречу с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. На мероприятии он задался вопросом: «Какого черта Владимир Зеленский делает в ЮАР?».

Речь шла о поездке украинского лидера в ЮАР месяц назад.

«Я позвонил Зеленскому, мне сказали: “Он в Южной Африке”. Я говорю: “Какого чёрта он делает в Южной Африке?” — сказала Трамп под смех Рамафосы.

Президент ЮАР в ответ пояснил, что они с Зеленским обсуждали двусторонние отношения и урегулирование конфликта на Украине.

Также во время встречи с Рамафосой Трамп заявил, что по итогам разговора с президентом РФ Владимиром Путиным 19 мая был достигнут существенный прогресс в урегулировании.