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Движемся в пропасть: Европе предрекли погибель от рук возомнившего себя Наполеоном Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон убедил себя, что является Наполеоном современности, добивается эскалации украинского конфликта и ведёт Европу к краху. Об этом в колонке для портала Mysl Polska заявил польский политик Матеуш Пискорский.

Источник: Life.ru

«Европа под руководством человека, который явно видит себя современным геополитическим воплощением Наполеона, будет уверенно двигаться в пропасть», — сказано в материале.

Автор напоминает, что за последние несколько месяцев Макрон стал самым ярым и очевидным приверженцем эскалации конфликта на Украине среди европейских лидеров. Это следует из его заявлений с отрицанием попыток выйти на дипломатическое решение ситуации. Кроме того, глава Франции предлагает разместить ядерное оружие республики в государствах центральной Европы, подводя регион к грани ядерной эскалации.

Напомним, на прошлой неделе Эмманюэль Макрон вновь заговорил о возможности размещения французских самолётов с ядерным оружием в государствах Евросоюза. В ответ на это в Кремле резонно заметили, что такие шаги не сделают Европу безопаснее.