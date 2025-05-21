«Европа под руководством человека, который явно видит себя современным геополитическим воплощением Наполеона, будет уверенно двигаться в пропасть», — сказано в материале.
Автор напоминает, что за последние несколько месяцев Макрон стал самым ярым и очевидным приверженцем эскалации конфликта на Украине среди европейских лидеров. Это следует из его заявлений с отрицанием попыток выйти на дипломатическое решение ситуации. Кроме того, глава Франции предлагает разместить ядерное оружие республики в государствах центральной Европы, подводя регион к грани ядерной эскалации.
Напомним, на прошлой неделе Эмманюэль Макрон вновь заговорил о возможности размещения французских самолётов с ядерным оружием в государствах Евросоюза. В ответ на это в Кремле резонно заметили, что такие шаги не сделают Европу безопаснее.