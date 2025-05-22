Мэр Краснодара: улица Красная останется проезжей минимум до завершения СВО

По словам градоначальника, вопрос о возвращении пешеходного режима на центральной улице не рассматривается до окончания операции. Господин Наумов отметил, что улица Красная никогда не была исключительно пешеходной и временно закрывалась для транспорта только по выходным.
«Наверно, основная такая точка — это окончание СВО. До этого момента никто даже не заикается на эту тему», — сказал господин Наумов.
В марте 2022 года антитеррористическая комиссия приняла решение сохранить движение автомобилей по улице Красной в выходные и праздничные дни. Эта мера была временной и направлена на обеспечение безопасного передвижения транспорта и горожан.