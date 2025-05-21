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В МИД ФРГ осудили обстрел военными ЦАХАЛ дипломатов в Дженине

Среди членов делегации был и немецкий представитель.

Источник: Аргументы и факты

Министерство иностранных дел Германии решительно осуждает обстрел военнослужащими израильской армии делегации дипломатов, прибывшей в лагерь беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в заявлении ведомства.

По информации МИД ФРГ, среди членов делегации был и немецкий представитель, а также водитель из представительства в Рамалле. В заявлении говорится, что иностранные дипломаты находились в районе по согласованию с Палестинской национальной администрацией и израильской армией.

«Правительство Израиля должно немедленно прояснить обстоятельства и уважать неприкосновенность дипломатов», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Также сообщается, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль планирует обсудить сложившую ситуацию с израильским коллегой.

Известно, что всего в состав делегации входило свыше 20 дипломатов из европейских и арабских стран, включая Россию.