Пентагон одобрил передачу Трампу самолета Boeing 747 от Катара

«Министр обороны принял Boeing 747−8 от Катара в соответствии со всеми федеральными правилами и нормами», — приводит его слова The New York Times.
Сообщается, что вскоре ведомство приступит к работе над обеспечением надлежащих мер безопасности и над соответствием требованиям к функциональности лайнера.
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт рассказала, что власти Катара предложили передать Boeing 747−8 Пентагону. Дональд Трамп, комментируя инициативу Катара, отметил, что отказываться от этого предложения «было бы глупо». Сэкономленные средства потратят на то, чтобы «сделать Америку снова великой», сказал он.
Источники сообщали, что самолет может стать президентским бортом, но для переоснащения его под требования безопасности потребуются годы работы и «миллиарды долларов».