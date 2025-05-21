Пентагон одобрил передачу Трампу самолета Boeing 747 от Катара

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт рассказала, что власти Катара предложили передать Boeing 747−8 Пентагону. Дональд Трамп, комментируя инициативу Катара, отметил, что отказываться от этого предложения «было бы глупо». Сэкономленные средства потратят на то, чтобы «сделать Америку снова великой», сказал он.