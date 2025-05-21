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31 Герой России отобран на второй поток президентской программы «Время героев»

31 Герой России отобран на второй поток президентской программы «Время героев».

31 Герой России отобран на второй поток президентской программы «Время героев». Об этом стало известно в среду, 21 мая, по итогам заседания Общественного совета программы для участников и ветеранов специальной военной операции (СВО). Она реализуется по поручению президента Владимира Путина.

На заседании его члены рассмотрели и утвердили кандидатов на обучение во втором потоке: в список вошли 85 человек. По словам первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко, на второй поток подали заявку 21644 бойца, к 44 тысячам, которые подали заявки в 2024 году.

«Больше 60% из них прошли все этапы регистрации и отбора. Среди ключевых критериев у нас были воинские заслуги, высокий управленческий опыт — как гражданский, так и боевой», — сообщил Кириенко, отметив, что значительно выросло число кандидатов с самыми высокими государственными наградами, в первую очередь Героев России и кавалеров ордена Мужества.

Ректор Президентской академии Алексей Комиссаром отметил, что уже 42 участника первого потока президентской программы «Время героев» получили назначения в органы исполнительной и законодательной власти, общественные организации и госкорпорации.

Сенатор Совета Федерации, Герой России, член Общественного совета программы «Время героев» Александр Карелин отметил, что определить список участников второго потока было сложно, так как каждый кандидат обладает боевым опытом и заслугами перед Россией.

«Среди выбранных участников второго потока 31 Герой России, 72 кавалера ордена Мужества. За каждым именем — история искреннего и беззаветного служения Родине», — подчеркнул он.

Член Общественного совета программы «Время героев» и депутат Госдумы Елена Цунаева отметила, что количество и разнообразение назначений участников первого потока программы станет ценной мотивацией для тех, кто прошел отбор на второй поток.