31 Герой России отобран на второй поток президентской программы «Время героев». Об этом стало известно в среду, 21 мая, по итогам заседания Общественного совета программы для участников и ветеранов специальной военной операции (СВО). Она реализуется по поручению президента Владимира Путина.
На заседании его члены рассмотрели и утвердили кандидатов на обучение во втором потоке: в список вошли 85 человек. По словам первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко, на второй поток подали заявку 21644 бойца, к 44 тысячам, которые подали заявки в 2024 году.
«Больше 60% из них прошли все этапы регистрации и отбора. Среди ключевых критериев у нас были воинские заслуги, высокий управленческий опыт — как гражданский, так и боевой», — сообщил Кириенко, отметив, что значительно выросло число кандидатов с самыми высокими государственными наградами, в первую очередь Героев России и кавалеров ордена Мужества.
Ректор Президентской академии Алексей Комиссаром отметил, что уже 42 участника первого потока президентской программы «Время героев» получили назначения в органы исполнительной и законодательной власти, общественные организации и госкорпорации.
Сенатор Совета Федерации, Герой России, член Общественного совета программы «Время героев» Александр Карелин отметил, что определить список участников второго потока было сложно, так как каждый кандидат обладает боевым опытом и заслугами перед Россией.
«Среди выбранных участников второго потока 31 Герой России, 72 кавалера ордена Мужества. За каждым именем — история искреннего и беззаветного служения Родине», — подчеркнул он.
Член Общественного совета программы «Время героев» и депутат Госдумы Елена Цунаева отметила, что количество и разнообразение назначений участников первого потока программы станет ценной мотивацией для тех, кто прошел отбор на второй поток.