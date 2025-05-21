31 Герой России отобран на второй поток президентской программы «Время героев».

На заседании его члены рассмотрели и утвердили кандидатов на обучение во втором потоке: в список вошли 85 человек. По словам первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко, на второй поток подали заявку 21644 бойца, к 44 тысячам, которые подали заявки в 2024 году.