Владимир Путин отправился в Курскую область. Российский президент посещает регион впервые после освобождения от украинских войск. Естественно, западные СМИ отреагировали на визит российского президента очень живо, как именно — рассказывают «Известия».
CNN.
Американский телеканал сообщает, что Путин в Курской области встретился с руководством города Курчатова, а также посетил атомную электростанцию. Журналисты описали своим зрителям происходящее на видео из российских источников. Сообщили и о том, что президент России поручил увеличить численность подразделений по разминированию в Курске.
Associated Press.
«Министерство обороны России заявило, что за ночь ее ПВО сбила 159 украинских беспилотников по всей стране, в том числе 53 над Орловской областью и 51 над Брянской областью», — передает агентство.
Путин также сообщил Александру Хинштейну, исполняющему обязанности губернатора, что он поддерживает идею выплат семьям переселенцев. На данный момент далеко не все жители могут вернуться в свои дома и нуждаются в государственной помощи.
Commonspace.
Британская пресса напоминает, что в прошлом году Украина совершила вторжение в Курскую область, что стало первым подобным случаем со времен Второй мировой войны. При участии войск Северной Кореи Россия все же вытеснила Украину со своей территории. По мнению издания Commonspace, Киев собирался использовать российскую территорию в качестве козыря на мирных переговорах.
Commonspace: «В прошлом месяце Путин заявил, что российские войска отбили Курск, и сказал, что северокорейские солдаты принимали участие в боях за возвращение территории в регионе. Киев настаивает на том, что его войска ведут ожесточенную борьбу за сохранение своего плацдарма на этой территории».
При этом Зеленский продолжает утверждать, что операция на территории России до сих пор проводится. Британцы напомнили и о телефонном звонке Трампа Путину, передав слова американского президента о том, что Россия и Украина должны договариваться уже сейчас.