Британская пресса напоминает, что в прошлом году Украина совершила вторжение в Курскую область, что стало первым подобным случаем со времен Второй мировой войны. При участии войск Северной Кореи Россия все же вытеснила Украину со своей территории. По мнению издания Commonspace, Киев собирался использовать российскую территорию в качестве козыря на мирных переговорах.