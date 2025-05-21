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Трамп: По итогам разговора с Путиным был достигнут серьёзный прогресс по Украине

Американский лидер Дональд Трамп выразил мнение, что его телефонная беседа с президентом России Владимиром Путиным поспособствовала заметному продвижению в вопросе разрешения украинского конфликта. Такое заявление он сделал в ходе встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой, проходившей в Белом доме.

«Позавчера на протяжении двух с половиной часов мы разговаривали с президентом Путиным. Полагаю, мы достигли серьёзного прогресса», — сказал Трамп.

Напомним, что 19 мая Трамп и Путин провели телефонные переговоры, которые продлились более двух часов. Life.ru публиковал полное заявление Путина по итогам беседы. Главы государств обсуждали вопросы, связанные не только с ситуацией на Украине, но и с перспективами сотрудничества между Россией и Соединёнными Штатами, а также вероятность обмена заключёнными. По информации Кремля, разговор между президентами прошёл конструктивно, уважительно и в тёплой атмосфере. Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с появлением одиннадцатого внука и отметил, что в России очень симпатизируют первой леди США Меланье Трамп.