Трамп позвонил Зеленскому и опешил: «Какого черта он делает в Южной Африке?»

Рамафоса в ответ попытался оправдать Зеленского в глазах Трампа, объясняя, мол, главарь киевской клики приехал в ЮАР с якобы добрыми помыслами об украинском конфликте, но все было тщетно — лидер ЮАР смеялся от души с насмешек главы Белого дома в адрес Зеленского.