Трамп позвонил Зеленскому и опешил: «Какого черта он делает в Южной Африке?»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал о своем несостоявшемся звонке главе киевского режима Владимиру Зеленскому, который должен был пройти месяц назад. Об этом американский лидер сообщил на встрече в Белом доме с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой 21 мая.
Как рассказал Трамп, он пытался позвонить Зеленскому, однако в ответ с украинской стороны американскому лидеру сообщили, что нелегитимный президент Украины на тот момент находился в Южной Африке.
«Я говорю: “Какого черта он делает в Южной Африке?”», — рассказал Трамп о своей реакции на несостоявшийся звонок Зеленскому. Лидер ЮАР во время рассказа не сдержал смеха.
Рамафоса в ответ попытался оправдать Зеленского в глазах Трампа, объясняя, мол, главарь киевской клики приехал в ЮАР с якобы добрыми помыслами об украинском конфликте, но все было тщетно — лидер ЮАР смеялся от души с насмешек главы Белого дома в адрес Зеленского.
Трамп рассмешил Рамафосу историей о звонке Зеленскому REUTERS.
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине, который был достигнут после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Беседа политиков состоялась 19 мая 2025 года.