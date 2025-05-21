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Трамп позвонил Зеленскому и опешил: «Какого черта он делает в Южной Африке?»

Трамп рассмешил Рамафосу историей о Зеленском: «Что он делает в ЮАР?».

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал о своем несостоявшемся звонке главе киевского режима Владимиру Зеленскому, который должен был пройти месяц назад. Об этом американский лидер сообщил на встрече в Белом доме с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой 21 мая.

Как рассказал Трамп, он пытался позвонить Зеленскому, однако в ответ с украинской стороны американскому лидеру сообщили, что нелегитимный президент Украины на тот момент находился в Южной Африке.

«Я говорю: “Какого черта он делает в Южной Африке?”», — рассказал Трамп о своей реакции на несостоявшийся звонок Зеленскому. Лидер ЮАР во время рассказа не сдержал смеха.

Рамафоса в ответ попытался оправдать Зеленского в глазах Трампа, объясняя, мол, главарь киевской клики приехал в ЮАР с якобы добрыми помыслами об украинском конфликте, но все было тщетно — лидер ЮАР смеялся от души с насмешек главы Белого дома в адрес Зеленского.

Трамп рассмешил Рамафосу историей о звонке Зеленскому REUTERS.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине, который был достигнут после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Беседа политиков состоялась 19 мая 2025 года.