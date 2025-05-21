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Волонтёр Дедегкаев назвал встречу с Путиным в Курске самой большой наградой

Активист признался, что не ожидал встречи с президентом, поэтому общение с ним было волнительным.

Источник: Аргументы и факты

Встречу волонтеров с президентом России Владимиром Путиным в Курске можно воспринимать как самую большую награду от главы государства. Об этом в разговоре с Life.ru заявил старший координатор по работе с волонтерами Арсен Дедегкаев.

«Встречу в Курске можно воспринимать как самую большую награду от Владимира Владимировича. Это его личные слова благодарности всем нам, волонтерам, которые включаются в эту работу», — сказал он.

Координатор признался, что не ожидал встречи с президентом, поэтому общение с ним было волнительным. По его словам, никакие награды не сравнятся с поддержкой и признанием со стороны лидера страны.

Ранее сообщалось, что активисты движения «Волонтерская рота» во время встречи с Владимиром Путиным подарили ему реестр-каталог памятников, оскверненных и снесенных на Украине и в недружественных странах.