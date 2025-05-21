Захарова объяснила, зачем Зеленский поехал в ЮАР

Президент США Дональд Трамп сообщил, что позвонил в Киев для того, чтобы связаться с Зеленским, на что ему ответили, что он улетел в ЮАР. По словам главы Белого дома, такой ответ показался ему крайне странным, из-за чего у него сразу возник вопрос, чем украинский президент там занимается.