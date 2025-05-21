Захарова объяснила, зачем Зеленский поехал в ЮАР

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, зачем глава киевского режима Владимир Зеленский поехал в Южно-Африканскую Республику (ЮАР). Своими мыслями она поделилась в личном блоге в среду, 21 мая.
— Так у него гастроли, — написала дипломат в своем Telegram-канале, сопроводив публикацию смайликом клоуна.
До этого Мария Захарова назвала ожидание президента РФ Владимира Путина на переговорах в Стамбуле «больной фантазией» украинского президента.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что позвонил в Киев для того, чтобы связаться с Зеленским, на что ему ответили, что он улетел в ЮАР. По словам главы Белого дома, такой ответ показался ему крайне странным, из-за чего у него сразу возник вопрос, чем украинский президент там занимается.
Между главами США и Украины выстроились напряженные отношения. Так, Трамп неоднократно заявлял о том, что у Зеленского нет «карт в рукаве» для переговоров с Россией. Кроме того, ранее республиканец даже говорил, что присутствие главы киевского режима «не так важно» на встречах, посвященных мирному урегулированию конфликта.