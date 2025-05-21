Трамп заявил, что Западу не стоило исключать Россию из Группы восьми

Американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением, что формат Группы восьми (G8) с участием России был гораздо лучше, чем нынешняя Большая семерка (G7). Его слова приводит агентство Reuters.
«“Большая семерка” раньше была “восьмеркой”, но они приняли просто блестящее решение исключить оттуда Россию. Сейчас было бы гораздо лучше, если бы она там осталась», — считает Трамп.
Как отметил глава Белого дома, если Россия осталась бы в G8, то украинского кризиса удалось бы избежать.
Напомним, ранее американский президент уже заявлял, что хочет вернуть РФ в состав Большой семерки.