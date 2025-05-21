Нетаньяху заявил, что Иран остается серьезной угрозой для Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на пресс-конференции, что Иран для еврейского государства продолжает представлять серьезную угрозу.
«Иран остается серьезной угрозой для Государства Израиль», — сказал премьер. По его словам, Израиль в отношении иранской угрозы «постоянно координирует свои действия с США».
Нетаньяху также выразил надежду, что Вашингтону «удастся достичь соглашения, которое не позволит им (Ирану — прим. ТАСС) получить ядерное оружие и не даст возможности обогащать уран». «Если подобное будет достигнуто, мы это будем приветствовать», — добавил он.