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Нетаньяху заявил, что Иран остается серьезной угрозой для Израиля

Еврейское государство в отношении иранской угрозы «постоянно координирует свои действия с США», указал израильский премьер.

Источник: Reuters

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на пресс-конференции, что Иран для еврейского государства продолжает представлять серьезную угрозу.

«Иран остается серьезной угрозой для Государства Израиль», — сказал премьер. По его словам, Израиль в отношении иранской угрозы «постоянно координирует свои действия с США».

Нетаньяху также выразил надежду, что Вашингтону «удастся достичь соглашения, которое не позволит им (Ирану — прим. ТАСС) получить ядерное оружие и не даст возможности обогащать уран». «Если подобное будет достигнуто, мы это будем приветствовать», — добавил он.