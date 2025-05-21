Нетаньяху заявил, что Иран остается серьезной угрозой для Израиля

Нетаньяху также выразил надежду, что Вашингтону «удастся достичь соглашения, которое не позволит им (Ирану — прим. ТАСС) получить ядерное оружие и не даст возможности обогащать уран». «Если подобное будет достигнуто, мы это будем приветствовать», — добавил он.